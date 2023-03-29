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"Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала агента РФ, который выслеживал склады с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского агента, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой Донецкой области. Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, после 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

"В первую очередь агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты. Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

"Разведанные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте", - добавили в ведомстве.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательной задачи.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала очередного предателя. Им оказался пограничник, планировавший "слить" ФСБ России информацию о северных границах Украины.

Также СБУ задержала коллаборантку во Львове, которая собирала данные под видом переселенки.

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