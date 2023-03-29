"Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. СБУ задержала российского агента

Так, после 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

"В первую очередь агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты. Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

"Разведанные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте", - добавили в ведомстве.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательной задачи.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.