"Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала российского агента, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой Донецкой области. Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, после 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.
"В первую очередь агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты. Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.
"Разведанные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте", - добавили в ведомстве.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательной задачи.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Как сообщалось, ранее СБУ задержала очередного предателя. Им оказался пограничник, планировавший "слить" ФСБ России информацию о северных границах Украины.
Также СБУ задержала коллаборантку во Львове, которая собирала данные под видом переселенки.
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