RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Охотился" на оборонные заводы в Запорожье. СБУ задержала очередного российского агента

Фото: СБУ задержала российского агента в Запорожье (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожье задержала еще одного агента российской военной разведки, который "охотился" на оборонные заводы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установило следствие, злоумышленник пытался обнаружить и передать агрессору геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В первую очередь его интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на территории областного центра.

С этой целью он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.

У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с игрой.

По данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы.

В начале полномасштабного вторжения его завербовал кадровый военный минобороны РФ, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование.

А осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению враждебных задач.

Для коммуникации с агрессором фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.

 

Фото: СБУ задержала российского агента в Запорожье (t.me/SBUkr)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ в Украине

Недавно правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.

А жителя Черкасс приговорили к девяти годам лишения свободы. Он передавал россиянам информацию о позициях ВСУ и противовоздушной обороне.

Также мы сообщали, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЗапорожьеВойна России против Украины