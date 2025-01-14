Охота на РЭБы и ПВО. Как работает на Курщине 413-й батальон "Рейд"

413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" одним из первых присоединился к Курской операции. Больше об их работе – в репортаже военного корреспондента РБК-Украина Богданы Лясковской с Курского направления.

Курская операция готовилась в полной секретности. В отличие от контрнаступления ВСУ на юге в июне 2023 года, она не обсуждалась в медиа и среди военных аналитиков вплоть до самого ее начала. И даже первые несколько дней прорыва на Курщине сопровождались сплошной информационной тишиной. Лишь впоследствии военные получили возможность рассказать, как все происходило в августе и какова ситуация сейчас.

Тяжелая техника и военные подразделения перемещались к границам с РФ в Сумской области в условиях секретности, маскировались среди лесов – до готовности и приказа перейти в наступление.

6 августа утром Вооруженные Силы Украины пересекли границу с РФ и начали первые бои в Курской области. Уже через несколько дней операции украинские военные контролировали сотни квадратных километров российской территории. Тогда же были взяты в плен российские срочники и военные, которые охраняли границу. Впоследствии украинское командование сообщило, что операция была проведена в целях создания буферной зоны на территории России.

Репортаж РБК-Украина о российских пленных с Курщины смотрите здесь.

Бои на территории Курской области продолжаются уже шестой месяц, россияне смогли отбить часть населенных пунктов. На подмогу россиянам пришли солдаты из КНДР.

Этот участок фронта остается сверхважным для украинских сил, поэтому ВСУ продолжают и наступательные действия. Здесь собраны десятки мощнейших бригад и подразделений ВСУ, среди которых 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд", с которыми военный корреспондент РБК-Украина отправилась на дежурство.

Едва ли не каждая дорога на Сумщине имеет отпечатки российского "братства". Чем ближе к границе, тем больше уничтоженных домов, сожженных автомобилей и разбомбленных дорог. Вдоль дороги повсюду виднеются красные таблички с надписью "заминировано". Все поля и обочины до сих пор усеяны минами, поэтому сворачивать с дороги строго запрещено. Вместо мостов здесь понтонные переправы. Пока переправляемся через реку, рядом виднеются опоры от моста. Его, очевидно, взорвали еще в начале боевых действий, чтобы перекрыть путь россиянам.

Мы приезжаем на точку развертывания. Северный фронт отличается климатическими условиями, здесь действительно значительно холоднее, воют ветры и постоянно плохая погода. А это все важные факторы, которые затрудняют работу группам беспилотных систем. При определенных условиях выполнять вылеты буквально невозможно.

Команда быстро приступает к работе. Нужно разгрузить оборудование, установить антенну и подготовить БПЛА к работе. Это большой беспилотник самолетного типа, созданный для наблюдения на больших расстояниях.

– Сейчас противник значительно активизировался и в течение 5 суток пытается выбить наши силы с занятых позиций. Но ему это не удается, поскольку мы ведем успешную работу по отражению этих атак, – рассказывает командир экипажа с позывным "Звонарь".

Командир "Звонарь"

Основная задача экипажа – выявление скопления личного состава врага, техники противника, а также целей российской армии с "высоким приоритетом". Экипаж также корректирует стрельбу по обнаруженным целям для других подразделений.

– Мы обнаруживали с последующим уничтожением комплекс С-400 противника, который находился на севере от города Курск. Это ЗРК стратегического уровня. Недавно была уничтожена станция РЭБ "Поле-21". Также была уничтожена высокоприоритетная цель РЛС "Зоопарк". И очень хорошо горела новейшая реактивно-залповая система дистанционного минирования "Земледелие". Относительно недавно она пошагала на Красной площади, а мы ее успешно утилизировали на Курском направлении, – говорит "Звонарь".

Пока ребята разворачивают свою портативную базу, наблюдаю за пейзажами. Но за линией горизонта картина совсем неприятная – бойцы говорят, что там уже размещаются россияне.

В автомобиле экипажа настоящий мини-офис, с кучей оборудования и мониторов, на которых впоследствии будет выведено изображение с камеры беспилотника. Вскоре приходит сообщение об обнаруженной цели, и все готовятся к работе.

– Средствами радиоэлектронной разведки были обнаружены засечки работы ПВО, нам нужно их обнаружить и навести удар, – рассказывает боец с позывным "Альф".

Военные говорят, что россияне здесь штурмуют каждый день. Постоянно фиксируется движение колонн бронетехники противника.

Все этапы подготовки завершены. "Самолетик" установили на посадочную полосу. Детали на крыльях поочередно двигаются, после чего раздается пронзительный звук. Борт готов к вылету. Пилот передает по рации готовность и ждет разрешения на взлет от командира.

За считанные минуты из рации раздается разрешение, пилот берет в руки пульт и запускает беспилотник. Легкий гул и БПЛА быстро поднимается в небо, где будто растворяется в облаках. Теперь основная работа будет проходить в мини-офисе на колесах. Сначала на экране – только груды облаков, но впоследствии начинают виднеться населенные пункты Курской области, которые находятся под контролем российской армии. Рядом с лесополосой замечаем объект и приближаемся к нему.

– Суперкам лежит, – комментирует "Звонарь".

Этот российский беспилотник уже уничтожен смежниками, поэтому наш экипаж он больше не интересует. А БПЛА "Звонаря" продолжает движение дальше. Снизу виднеются ангары, сельские здания. В каждый уголок нужно тщательно заглядывать, чтобы не пропустить размещение техники или личного состава.

– Обратите внимание сюда. Это джип с РЭБом сверху. Вот этого можно и уничтожить, – говорит командир экипажа.

На экране видно перемещение россиян. Бойцы быстро передают координаты другому экипажу для уничтожения цели. Впоследствии замечаем перемещение еще нескольких автомобилей, один из которых грузовой, поэтому пилоты пытаются заглянуть как можно ближе и обнаружить, что перевозят россияне. Это – еще одна цель.

– Благодаря таким самолетам мы смогли уничтожить более 20 средств РЭБ противника, таких как "Борисоглебск", Р-330 "Житель", из редких – "Красуха-4", – перечисляет командир.

Бойцы не скрывают, что больше всего в работе им нравится, как горит противник. После того как они проделали огромную работу по анализу и поиску и отработали со смежными подразделениями.

– Лучший конечный результат работы – это горящая русня, – говорит "Звонарь".