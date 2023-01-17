"Охотились" за позициями HIMARS и С-300: в Кременчуге обезвредили агентурную сеть

По данным правоохранителей, представители российских спецслужб также пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях украинских сил, которые вовлечены в их защиту.

"Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", - рассказали в СБУ.

Так, в случае обнаружения украинских военных объектов агенты РФ планировали их уничтожить путем поджога, а затем детонации боекомплекта.

Кроме того, в случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах - передать данные для нанесения войсками РФ ракетного удара.

"За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от 20 тысяч долларов. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач", - выяснили в СБУ.

Впрочем, правоохранители разоблачили намерения злоумышленников и предупредили действия фигурантов. Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, которых завербовал представитель так называемой "МГБ ДНР" Дмитрий Зипир.

"Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавской области и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ", - указано в сообщении.

Отмечено, что Зипиру уже сообщили о подозрении по ст. 113 УК (диверсия).

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Пока он скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области, но СБУ проводит меры по его задержанию, а также работает над привлечением к ответственности его приспешников.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов ФСБ, которые сдавали врагу адреса военных и дислокации ВСУ в Херсоне.

Добавим, также Служба безопасности задержала российского агента, разведывавшего позиции украинской ПВО в Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.