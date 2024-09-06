"Охотились" на здания ТЦК и нефтебазы в Кировоградской области: разоблачены агенты ФСБ

Два российских информатора были задержаны в Кропивницком. Они работали в паре. Один из них - выходец из левобережной части Херсонской області. Он приехал в Кропивницкий как переселенец. Второй фигурант - местный житель, которого ФСБ завербовала через Telegram-канал по поиску "легкого заработка". Сообщается, что они готовили серию диверсий в городе и корректировали воздушные удары врага.

Среди задач фигурантов была отслеживание пунктов базирования украинских военных, а также передача адресов служебных помещений ТЦК.

Мужчины пытались установить расположение нефтебаз, энергогенерирующих предприятий и мостов в регионе, которые используются для переправки военной техники ВСУ на фронт.

Получившуюся информацию злоумышленники через Telegram передавали российским кураторам.

Известно, что в качестве "тестового" задания от ФСБ мужчины вместе подожгли релейный шкаф на магистральной линии железнодорожного сообщения. После этого сотрудники контрразведки СБУ их задержали "на горячем". При аресте фигуранты снимали на телефонную камеру возгорание железнодорожного оборудования.

Обоим было сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч.2 ст. 11 УК Украины) и совершении диверсии (ч.2 ст. 113 УК Украины). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание в Кропивницком группы агентов ФСБ (t.me SBUkr)