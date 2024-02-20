Поляки заблокировали железную дорогу на границе с Украиной и рассыпали зерно из вагона

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", - говорит соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы являемся банкротами, потому что все свозят с Украины неконтролируемо", - добавляет соорганизатор протеста.

Позже на место приехала полиция. Польские фермеры открыли движение по железной дороге.

Не первая попытка

18 февраля, польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 "Киев-Хелм". В поезде находятся 260 пассажиров, абсолютное большинство – женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение.

Сейчас заблокированными остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На всех этих направлениях совокупно в очередях находятся около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

20 февраля Министерство иностранных дел Украины призвало польские власти разблокировать границу между странами.