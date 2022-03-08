Понад півтора мільйона українців покинули країну після вторгнення РФ, - ООН

Унаслідок вторгнення Росії на Україну щодня все більше наших громадян виїжджає за кордон. Зокрема, перетнули кордон 1,7 мільйона людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ООН.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зазначило, що найбільше серед біженців з України жінок і дітей.
Також в ООН попросили під час формування гуманітарної допомоги враховувати потреби жінок і дівчат. До того ж закликають на необхідності залучати жінок до прийняття рішень та захисту від гендерного насильства.
Зазначається, що найбільше українців виїхало до Польщі - понад 1 мільйон. Окрім того, громадяни шукають прихісту в Угорщині, Словаччині, Молдові та Румунії.
Раніше ми повідомляли, що за 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців.
Також ми писали, що у Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни.
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