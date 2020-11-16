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ВООЗ виявила, у які дні тижня реєструють найбільше нових випадків COVID-19

Понеділок 16 листопада 2020 06:20
ВООЗ виявила, у які дні тижня реєструють найбільше нових випадків COVID-19
Фото: лабораторія (pexels)
Автор: РБК-Україна

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували в суботу, 14 листопада, рекордну від початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу. Так, було виявлено 660 905 випадків інфікування.

Про це повідомляє DW.

Також у ВООЗ виявили чітку тенденцію: найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують п'ятницями, суботами і неділями, а також по вівторках і середах.

Раніше головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що близько 70% населення світу мають бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакциновано, щоб пандемія коронавірусу закінчилася.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що на закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що у ЄС назвали, коли очікують появу вакцини від коронавірусу на європейському ринку.

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