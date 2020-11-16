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Вакцина від COVID-19 сама по собі не зможе зупинити пандемію, - ВООЗ

Женева, Понеділок 16 листопада 2020 15:00
Вакцина від COVID-19 сама по собі не зможе зупинити пандемію, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від коронавірусу сама по собі не зможе зупинити пандемію. Вона повинна використовуватися лише в комплексі інших заходів для завершення пандемії.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"З початку пандемії ми знали, що вакцина буде обов'язковою, щоб взяти її під контроль. Але важливо підкреслити, що вакцина буде доповнювати інші способи, якими ми володіємо, а не заміняти їх", - сказав він.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що моніторинг ситуації, тестування і ізоляція заражених, відстеження ланцюжків контактів та інші запобіжні заходи потрібно продовжувати.

Також Гебрейесус заявив, що спочатку запаси вакцин будуть обмежені, тому при вакцинації пріоритетом повинні користуватися працівники сфери охорони здоров'я, люди похилого віку та інші вразливі категорії населення.

Тим не менш і в такому разі "у вірусу буде багато простору для просування", зазначив він.

Нагадаємо, вакцина фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. Вона успішно проходить третю фазу клінічних випробувань.

Крім того, що Єврокомісія закупить 300 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу, Британія - ще 50 млн.

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