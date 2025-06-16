Клубничная империя Польши: как страна стала лидером по экспорту замороженных ягод

Польша является вторым по величине производителем клубники в Европейском Союзе после Испании. Она выращивает близко 50 сортов и занимает 15% рынка. В прошлом году производство этих фруктов составило 159 тысяч тонн. В то же время страна является мировым лидером по экспорту замороженных ягод.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию PAP .

Польша - лидер среди производителей клубники

В 2023 году Польша заняла 9-е место по производству клубники на мировом рынке, а в 2024-м 2-е место среди стран Европейского Союза. Первым местом на рынке клубники в течение многих лет был Китай, с производством более 4,2 миллиона тонн и США с урожаем, превышающим 1,2 миллиона тонн. В ЕС крупнейшим производителем является Испания, она занимает 28% рынка, доля Италии составляет 11% и Германия - 10%.

По данным Kantar, 66% жителей страны лакомятся клубникой несколько раз в неделю в сезон. А благодаря тепличным урожаям, этот сезон стартует уже во втором квартале и тянется до поздней осени - благодаря повторноплодным сортам.

В 2024 году Польша собрала 159 тысяч тонн клубники - на 12% меньше, чем годом ранее. Урожайность сильно зависит от погоды, поэтому и колебания большие: от 146 тысяч тонн в 2019 году до 197 тысяч в 2016-м.

Земли меньше, урожая - больше

Несмотря на уменьшение площадей под клубничными плантациями - с 50,6 тыс. га в 2016-м до 28,9 тыс. га в прошлом году - эффективность растет. Устаревшие сорта уступают новым, более продуктивным.

Большинство клубники в Польше выращивают на малых семейных фермах. Больше всего плантаций - в Мазовии (54% общей площади), а также в Люблинском, Лодзинском и Свентокшиском регионах.

Клубника на экспорт: главное - в заморозке

Польша - лидер на мировом рынке замороженной клубники. Ежегодно из страны отправляют от 60 до 118 тыс. тонн замороженных ягод. В 2024-м экспорт составил 80 тыс. тонн: 64 тысячи - замороженных, остальные - свежие. Несмотря на незначительное уменьшение объемов, стоимость экспорта выросла на 2% и принесла стране 143 млн евро.

Главный рынок сбыта - ЕС: почти 90% замороженной клубники идет именно туда. Лидеры среди покупателей - Германия, Франция и Нидерланды.

Свежей клубники Польша экспортирует меньше - от 6 до 20 тыс. тонн в год, и главным образом - в страны за пределами Евросоюза.

Польша - лидер на мировом рынке замороженной клубники (фото: Freepik)

Около 50 сортов на любой вкус

В стране официально зарегистрировано около 50 сортов клубники - от ранних, которые плодоносят в мае ("Кама", "Кент", "Хонеойе"), до поздних, созревающих осенью ("Пандора", "Богота").

Особая гордость - кашубская клубника, которая с 2009 года имеет статус географического указания ЕС. Благодаря уникальному микроклимату Кашубского поозерья она имеет более насыщенный сладкий вкус.

В перечень традиционных польских продуктов также входят клубники из Пулав, Зволеня, Буска и Билина - каждая из них имеет свою историю, аромат и метод выращивания.