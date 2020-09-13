ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Луїзіані ввели режим НС через шторм "Саллі"

Луїзіана, Неділя 13 вересня 2020 06:43
У Луїзіані ввели режим НС через шторм "Саллі"
Фото: наслідки урагану "Лаура" (twitter.com/AaronRigsbyOSC)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор штату Луїзіана США Джон Бел Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі". Другий після "Лаури" ураган може на тлі пандемії коронавірусу стати серйозним випробуванням для жителів.

Про це він написав у Twitter.

За прогнозами синоптиків, шторм посилиться до урагану, який може торкнутися Луїзіани вже в понеділок вранці.

Нагадаємо, на країни Карибського басейну в кінці серпня обрушився тропічний ураган "Лаура".

У США запроваджувався режим НС в Техасі, Луїзіані та Міссісіпі. Тільки в США загинули понад 20 людей.

29 серпня, президент США Дональд Трамп відвідав напівзруйнований штат, де у нього відбулася зустріч з губернатором Джоном Едвардсом.

У ході спілкування з президентом губернатор Луїзіани зазначив, що "Лаура" стала найпотужнішим ураганом в історії штату.

За його словами, вона перевершила навіть ураган "Катріна", який при обваленні на узбережжя США у 2005-му році був у третій категорії.

Через ураган на південному заході Луїзіани на хімічному заводі стався витік хлору і виникла пожежа.

Вже над штатом Луїзіана ураган "Лаура" ослаб до тропічного шторму.

На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі надзвичайний станшторм
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся