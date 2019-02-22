Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка не впоралася з Беліндою Бенчіч

Шестая ракетка мира Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Дубае. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале акрвая ракетка Украины в трех сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Бенчич во второй раз обыграла Свитолину в официальных матчах, первая встреча теннисисток состоялась еще в 2014 году.

За титул турнира категории Premier в Дубае Бенчич сыграет со второй ракеткой соревнований - чешкой Петрой Квитовой.

Свитолина выигрывала турнир в Дубае в 2017 и 2018 годах. Квитова брала титул в Дубае в 2013 году.

Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой турнира.