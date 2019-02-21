Світоліна пройшла до півфіналу турніру в Дубаї

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка продовжує захист титулу на змаганнях в ОАЕ

Перша ракетка України і шоста у світовому рейтингу Еліна Світоліна пробилася в півфінал турніру серії Premier 5 в Дубаї (ОАЕ). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

.@ElinaSvitolina fights from a break down in the second set to defeat Suarez Navarro!



Continues her path to a third consecutive @DDFTennis title--> https://t.co/B4Hnwn6pT4 pic.twitter.com/308fwIrDTS — WTA (@WTA) February 21, 2019

Українська тенісистка обіграла в двох партіях іспанку Карлу Суарес-Наварро з рахунком 6:2, 6:3. Тривалість зустрічі склала 1 годину 18 хвилин.

Мминулого сезону тенісистки зустрічалися на корті три рази і в останніх двох іграх сильнішою була іспанка (Індіан-Уеллс, Мадрид).

За вихід у фінал Світоліна посперечається з швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчіч (WTA 45), яка обіграла колишню першу ракетку світу румунку Симону Халеп.

Для Світоліної і Бенчіч це буде лише другий очний поєдинок. В їх дебютному матчі в 2014 році на грунті в Чарльстоні перемогу отримала швейцарка.

Defending @DDFTennis champion @ElinaSvitolina moves closer to her third straight Dubai crown as she defeats Carla Suarez Navarro 6-2 6-3 to reach the semi-finals. — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 21, 2019

Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою турніру. Вона може виграти цей турнір втретє поспіль.