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Світоліна пройшла до півфіналу турніру в Дубаї

Новини » Спорт    21.02.2019 - 21:15
Світоліна пройшла до півфіналу турніру в Дубаї
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка продовжує захист титулу на змаганнях в ОАЕ

Перша ракетка України і шоста у світовому рейтингу Еліна Світоліна пробилася в півфінал турніру серії Premier 5 в Дубаї (ОАЕ). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українська тенісистка обіграла в двох партіях іспанку Карлу Суарес-Наварро з рахунком 6:2, 6:3. Тривалість зустрічі склала 1 годину 18 хвилин.

Мминулого сезону тенісистки зустрічалися на корті три рази і в останніх двох іграх сильнішою була іспанка (Індіан-Уеллс, Мадрид).

За вихід у фінал Світоліна посперечається з швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчіч (WTA 45), яка обіграла колишню першу ракетку світу румунку Симону Халеп.

Для Світоліної і Бенчіч це буде лише другий очний поєдинок. В їх дебютному матчі в 2014 році на грунті в Чарльстоні перемогу отримала швейцарка.

Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою турніру. Вона може виграти цей турнір втретє поспіль.

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