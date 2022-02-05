Чи отримає Україна транші МВФ: прогноз агентства Fitch

Як наголошується в повідомленні, умови програми в політично складних областях набагато м'якше, ніж при першому перегляді, і Fitch очікує прискореного виконання у 2 кварталі 2022 року.

Fitch Ratings очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена в цьому році. Її форма, тривалість і розмір поки неясні, але недавній досвід вказує на те, що щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.

Агентство зазначає, що тривала затримка з узгодженням першого перегляду Stand-By підкреслює проблеми реалізації політики, що стоять перед президентом Володимиром Зеленським, почасти через вплив олігархів, проросійських інтересів і несподіваних кроків з боку Конституційного суду.

"Парламентські вибори, які повинні відбутися в жовтні 2023 року, можуть посилити законодавчі проблеми, оскільки опитування показують, що його партія "Слуга народу" не отримає більшості", - йдеться в повідомленні.

На думку Fitch, продовження взаємодії з МВФ залишатиметься ключем до доступу до зовнішнього фінансування України.