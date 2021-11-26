ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Fitch очікує виділення МВФ тільки частини коштів Україні у 2022 році

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 10:38
Fitch очікує виділення МВФ тільки частини коштів Україні у 2022 році Фото: агентство Fitch Ratings дало прогноз щодо траншів МВФ у 2022 році (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що МВФ виділить Україні в 2022 році тільки частину коштів з 2,2 млрд доларів. Отриманню всієї суми будуть перешкоджати проблеми з реалізацією програми Stand-By.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"Базовий сценарій Fitch передбачає часткове виділення решти 2,2 млрд доларів коштів SBA в наступному році", - йдеться в огляді.

При цьому аналітики агентства очікують фінансування інших міжнародних фінансових інститутів і доступ України до ринків єврооблігацій.

"Виконання решти вимог SBA багато в чому залежить від здатності президента Зеленського отримати парламентську підтримку свого законодавчого порядку денного", - йдеться в огляді.

У Fitch Ratings відзначають, що незважаючи на прийняття в цьому році антиолігархічних заходів і заходів щодо судової системи і корупції, повільне завершення першого огляду програми SBA з МВФ підкреслює проблеми, що стоять перед президентом, в тому числі через несподівані зміни в роботі Конституційного Суду.

"Ризики реалізації політики частково виникають з впливу олігархів, проросійських сил і судової системи", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада розраховує на кілька траншів МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені в проект держбюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує