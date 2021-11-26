Fitch очікує виділення МВФ тільки частини коштів Україні у 2022 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що МВФ виділить Україні в 2022 році тільки частину коштів з 2,2 млрд доларів. Отриманню всієї суми будуть перешкоджати проблеми з реалізацією програми Stand-By.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"Базовий сценарій Fitch передбачає часткове виділення решти 2,2 млрд доларів коштів SBA в наступному році", - йдеться в огляді.

При цьому аналітики агентства очікують фінансування інших міжнародних фінансових інститутів і доступ України до ринків єврооблігацій.

"Виконання решти вимог SBA багато в чому залежить від здатності президента Зеленського отримати парламентську підтримку свого законодавчого порядку денного", - йдеться в огляді.

У Fitch Ratings відзначають, що незважаючи на прийняття в цьому році антиолігархічних заходів і заходів щодо судової системи і корупції, повільне завершення першого огляду програми SBA з МВФ підкреслює проблеми, що стоять перед президентом, в тому числі через несподівані зміни в роботі Конституційного Суду.

"Ризики реалізації політики частково виникають з впливу олігархів, проросійських сил і судової системи", - йдеться в повідомленні.