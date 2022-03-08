ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як отримати довідку про народження дитини у військових умовах: роз'яснення для батьків

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 15:21
Як отримати довідку про народження дитини у військових умовах: роз'яснення для батьків Фото: Як отримати довідку про народження дитини у військових умовах (frepik)
Автор: Анна Шиканова

Отримати документ про народження дитини у військових умовах українцям стане набагато простіше. Зараз видати довідку може будь-який медичний працівник, який був присутній при народженні дитини або оглядав його після народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денисову.

Вона повідомила, що процедуру реєстрації народження дитини поза установами охорони здоров'я спростили. У МОЗ затвердили наказ від 4 березня 2022 року №407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану".

Тепер у разі, якщо пологи відбулися за межами закладу охорони здоров'я, документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (форма 103/о) можуть видавати медичні працівники, які були присутні при пологах або проводили перший огляд новонародженого.

Засвідчити народження дитини таким способом можуть всі медичні працівники, в тому числі й ті, хто надавав екстрену медичну допомогу.

Якщо немає можливості виписати медичне свідоцтво про народження (форму 103 / о), медпрацівник може виписати довідку у вільній формі.

Також спростили та отримання свідоцтва про народження. Тепер матерям достатньо звернутися особисто до установи охорони здоров'я.

При цьому потрібно мати з собою медичні документи про спостереження вагітності або ж бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров'я, де є записи про вагітність.

Нагадаємо, раніше м писали про те, що українці можуть без обмежень оплачувати картками Приватбанку за кордоном.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Денисова
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати