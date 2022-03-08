Як отримати довідку про народження дитини у військових умовах: роз'яснення для батьків

Отримати документ про народження дитини у військових умовах українцям стане набагато простіше. Зараз видати довідку може будь-який медичний працівник, який був присутній при народженні дитини або оглядав його після народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денисову.

Вона повідомила, що процедуру реєстрації народження дитини поза установами охорони здоров'я спростили. У МОЗ затвердили наказ від 4 березня 2022 року №407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану".

Тепер у разі, якщо пологи відбулися за межами закладу охорони здоров'я, документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (форма 103/о) можуть видавати медичні працівники, які були присутні при пологах або проводили перший огляд новонародженого.

Засвідчити народження дитини таким способом можуть всі медичні працівники, в тому числі й ті, хто надавав екстрену медичну допомогу.

Якщо немає можливості виписати медичне свідоцтво про народження (форму 103 / о), медпрацівник може виписати довідку у вільній формі.

Також спростили та отримання свідоцтва про народження. Тепер матерям достатньо звернутися особисто до установи охорони здоров'я.

При цьому потрібно мати з собою медичні документи про спостереження вагітності або ж бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров'я, де є записи про вагітність.