ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці можуть без обмежень оплачувати картками ПриваБанку за кордоном

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 березня 2022 13:25
Українці можуть без обмежень оплачувати картками ПриваБанку за кордоном Фото: картками ПриватБанку можна оплачувати покупки за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті. Ліміт до 30 тис. грн в еквіваленті на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, також клієнти ПриватБанку можуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, та знімати готівку у банкоматах за кордоном. Ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис. грн (в еквіваленті) на день.

Також для всіх українців відкрита без обмежень й можливість оплачувати картками ПриватБанку покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт та інше.

Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс ПриватБанку - 29,25-29,41 грн/долар.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати