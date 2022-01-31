Як отримати сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини у "Дія": у Мінцифри назвали терміни

"Бустерна доза вакцини буде відображена у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз", - розповіли в Мінцифрі.

Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі "Дія".

"Після цього вони оновляться і відображатиметься третя доза вакцини, а також змінений термін дії сертифікату на 270 днів", - додали у Міністерстві.

Зараз сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.