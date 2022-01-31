"Ковідна тисяча". Названо терміни закінчення програми

У Міністерстві економіки повідомили, скільки ще буде тривати програма по виплаті "ковідної тисячі". Програма триватиме рік.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Урядовий портал ".

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Вони буде тривати до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів:

1 етап - отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".

2 етап (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) - альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, повідомили в Мінекономіки.