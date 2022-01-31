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"Ковідна тисяча". Названо терміни закінчення програми

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 13:38
"Ковідна тисяча". Названо терміни закінчення програми Фото: скільки ще будуть виплачувати "ковідну тисячу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві економіки повідомили, скільки ще буде тривати програма по виплаті "ковідної тисячі". Програма триватиме рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Вони буде тривати до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів:

  • 1 етап - отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
  • 2 етап (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) - альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію. Зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.

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