"Ковідна тисяча". Названо терміни закінчення програми
Фото: скільки ще будуть виплачувати "ковідну тисячу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Міністерстві економіки повідомили, скільки ще буде тривати програма по виплаті "ковідної тисячі". Програма триватиме рік.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".
Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Вони буде тривати до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів:
- 1 етап - отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія".
- 2 етап (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) - альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.
Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі, повідомили в Мінекономіки.
Нагадаємо, в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію. Зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.