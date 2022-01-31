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Как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в "Дия": в Минцифры назвали сроки

Автор: Иванна Шовкун

COVID-сертифика с отметкой о получении бустерной дозы вакцины можно будет получить в приложении "Дия" после завершения всех технических работ. Документ может быть доступен уже в конце этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Министерства цифровой трансформации Украины.

"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас", - рассказали в Минцифре.

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дия".

"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Министерстве.

Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.

Напомним, в Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Программа продлится год.

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Дия