Как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в "Дия": в Минцифры назвали сроки

"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас", - рассказали в Минцифре.

Чтобы сгенерировать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в приложении "Дия".

"После этого они обновятся и будет отображаться третья доза вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Министерстве.

Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.