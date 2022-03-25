ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Де отримати консультацію про перетин західного кордону України: список контактів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 березня 2022 14:19
Де отримати консультацію про перетин західного кордону України: список контактів Фото: Міністерство Внутрішніх Справ України (МВС)
Автор: RBC.UA

МВС опублікувало інформацію про перетин західного кордону України. Опубліковано список прикордонних загонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

МВС надало інформацію про те, де українці можуть отримати консультацію в перетині західного кордону України.

Волинський прикордонний загін – кордон з Республікою Польща в межах Волинської області) - тел. (033) 272 09 20.

Львівський прикордонний загін – кордон з Республікою Польща в межах Львівської області) - тел. (032) 239 01 23.

Чопський прикордонний загін (кордон зі Словаччиною та Угорщиною)– 067 181 42 67.

Мукачівський прикордонний загін – (кордон з Угорщиною та Румунією) - (031) 313 82 61.

Черновецький прикордонний загін- (кордон з Румунією, Республікою Молдова в межах Чернівецької області) – (037) 259 19 49.

Могилів-Подільський прикордонний загін – (кордон з Республікою Молдова в межах Вінницької області) - (043) 376 00 11.

Західне регіональне управління - (032) 275 62 90.

Нагадаємо, що найбільша авіакомпанія України відновлює польоти за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде