Хто і як може отримати 6500 гривень через Дію: детальна покрокова інструкція

Хто може отримати допомогу

Станом на сьогодні 6500 гривень можуть отримати жителі тих областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Послуга доступна у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Житомирській, Одеській, Волинській, Київській областях, а також у самому Києві.

До категорій, яким надається допомога, відносяться:

наймані працівники , за яких роботодавець подав звітність за IV квартал 2021 року або загалом за 2021 рік, окрім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та державної служби;

, за яких роботодавець подав звітність за IV квартал 2021 року або загалом за 2021 рік, окрім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та державної служби; діючі фізичні особи підприємці 1-4 групи, які подали звітність за IV квартал 2021 або загалом за рік.

Тобто, громадяни, які працювали / працюють неофіційно, отримати фінансову допомогу поки що не зможуть.

Це ж саме стосується мешканців більшості західних і центральних областей України, які менше постраждали від російської агресії, і де нині не ведуться активні бойові дії.

Зауважимо, що подати заявку на отримання грошової допомоги можуть й ті громадяни, які раніше отримували так звану "тисячу Зеленського" - допомогу за добровільну вакцинацію.

Детальна інструкція по отриманню 6500 гривень

Для початку потрібно авторизуватися у Дії на вашому смартфоні й обрати послугу єПідтримка:

Якщо ви ще не маєте картку єПідтримка - отримайте її. Це можна зробити онлайн у застосунку вашого банку, або оформити картку у фізичному відділенні банку (не всі банки-партнери відкривають картки офлайн, тому уточніть цю можливість наперед). Приклад оформлення картки у ПриватБанку:

Далі тисніть "Отримати допомогу":

Зарахування коштів має бути здійснено протягом 10 днів.

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до єПідтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Додаткова інформація: