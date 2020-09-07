Отримувачів пільг та субсидій перевірятимуть в режимі реального часу

В Україні з 1 січня 2021 року запроваджується превентивна верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Міністерство фінансів створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними прес-служби, архітектура інформаційно-аналітичної платформи може забезпечити одночасну обробку 3,5 тисяч запитів на перевірку інформації. Це дозволяє використовувати дане програмне рішення державними органами під час призначення виплати та значно скорочувати час, необхідний для прийняття рішень про виплати.

Наразі міністерством розроблено механізм надання доступу до платформи органів, що здійснюють державні виплати. Такий механізм забезпечить взаємодію та обмін інформацією між різними органами влади.

"Проведення превентивної верифікації також сприятиме ефективному та цільовому використанню бюджетних коштів, оскільки достовірність відомостей, що впливають на визначення права та розмір державних допомог, буде перевірятись в режимі реального часу на етапі призначення виплат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.