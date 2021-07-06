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"Отримають по носі": Росія пригрозила "провокаторам" в Чорному морі

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Москва, Вівторок 06 липня 2021 12:19
"Отримають по носі": Росія пригрозила "провокаторам" в Чорному морі Фото: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков (twitter.com/mid_rf)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що провокатори, які "ризикнуть влаштовувати ігри в Чорному морі", нібито "отримають по носі". Так він прокоментував ситуацію з британським есмінцем у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю журналу "Міжнародне життя" заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

У РФ черговий раз назвали провокацією прохід британського есмінця біля окупованого Криму.

"З провокаторами потрібно говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації залишити осторонь і сюди не сунутися, тому що по носі вони отримають", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі. Він підкреслив, що українська сторона відстоюватиме норми і принципи міжнародного права.

Нагадаємо, військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze.

Більш того, російська армія влаштувала маневри авіації над Чорним морем, де проходять навчання Sea Breeze.

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