"Отримають по носі": Росія пригрозила "провокаторам" в Чорному морі
У Росії заявили, що провокатори, які "ризикнуть влаштовувати ігри в Чорному морі", нібито "отримають по носі". Так він прокоментував ситуацію з британським есмінцем у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю журналу "Міжнародне життя" заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.
У РФ черговий раз назвали провокацією прохід британського есмінця біля окупованого Криму.
"З провокаторами потрібно говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації залишити осторонь і сюди не сунутися, тому що по носі вони отримають", - заявив він.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі. Він підкреслив, що українська сторона відстоюватиме норми і принципи міжнародного права.
Нагадаємо, військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze.
Більш того, російська армія влаштувала маневри авіації над Чорним морем, де проходять навчання Sea Breeze.