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Кабмін обмежив зарплати керівників держпідприємств на час карантину

Новини » Фінансова криза 2020     29.04.2020 - 13:42
Кабмін обмежив зарплати керівників держпідприємств на час карантину
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заплати керівників будуть не вище 47 тис. грн

Кабінет ухвалив рішення про обмеження зарплат керівників державних підприємств, включаючи державні банки, а також членів наглядових рад на час карантину. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Згідно з постановою, починаючи з квітня і протягом місяця, в якому скасовується карантин, зарплата не може перевищувати 47 тис. грн.

"Також в умовах коронакризи, коли всі затягнули паски, ми не можемо допустити, щоб топ-посадовці, члени наглядових рад отримували космічні зарплати та премії. Ми сьогодні будемо розглядати обмеження таких зарплат та премій. Так само, як і обмежили їх вже більшості людей, які пов'язані з державною службою, особливо, керівників", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року.

Нагадаємо, згідно з новим макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Кабмін ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня на наступному тижні Кабмін прийме рішення про відкриття ринків з певними умовами, - Шмигаль
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