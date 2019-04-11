Полторак заявив, що не веде переговори з Зеленським

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в разі перемоги на вибори 2019 не буде триматися за свою посаду. Про це він заявив в кулуарах Київського безпекового форуму, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він заявив, що зараз не веде переговорів з командою Зеленського про заняття посади міністра оборони у майбутньому уряді.

"Я міністр оборони зараз в цьому уряді. Час покаже. Я цивілізована людина, я не тримаюся за своє місце в будь-якому уряді", - запевнив Полторак.

Міністр оборони зазначив, що не знайомий з концепцією безпеки "Зе!Команди".

"На жаль, не знаю концепцію, яка є у Володимира Олександровича", - сказав він.

Говорячи про своє майбутнє після президентських виборів, Полторак уточнив: "Я служив і зараз працюю для українського народу. А коли буде обраний народом президент України, Верховна рада - саме вона, а не тільки президент прийме рішення. Тоді ми подивимося", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має наміру добровільно йти у відставку.

РБК-Україна писало, що раніше Гройсман заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 в України все буде добре.