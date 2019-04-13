Полторак розповів, скільки нових зразків техніки отримали ЗСУ

Міністр оборони Степан Полторак розповів, скільки нових зразків військової техніки отримали Збройні сили України (ЗСУ) протягом останнього часу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За словами Полторака, Збройні сили отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ. Також Міноборони допустило до експлуатації понад 330 одиниць озброєння та військової техніки.

"Це і в авіаційному комплексі, і безпілотні літальні комплекси, бойові літальні апарати, які ми закупили", - додав він.

Крім того, Полторак зазначив, що цього року планується завершити випробування крилатої ракети "Нептун", поставити на виробництво ракети системи залпового вогню "Вільха" та інших видів озброєння.

"Працюємо над завершенням випробування артилерійської системи "Богдана", над розробкою і поставками до ЗС України нових розвідувальних комплексів та апаратів, комплексів радіоелектронної боротьби, засобів загоризонтної розвідки, що значно підвищує наші можливості", - підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну прибули 35 американських бойових машин Hummer. Так, 20 броньованих машин відправлять бойовим підрозділам, ще 15 - машини медичного забезпечення.

Як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко анонсував закупівлю новітнього американського озброєння. В ситуаційному центрі в Адміністрації президента завершувалися переговори щодо поставок з США протитанкових ракетних комплексів Javelin.