Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим

Військовим на передовій з квітня збільшать доплати на 2 тис. гривень

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военным на передовой линии на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Полторак уточнил, что повышенные выплаты начнутся с апреля. Военные, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать на 2000 гривен больше - общая сумма доплат составит не менее 12 тыс. гривен.

"На второй линии соприкосновения (повышение доплат, - ред.) 1 000 гривен - и общая сумма будет равна 5 500. Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12000 гривен", - добавил Полторак.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объявил повышение выплат военным на передовой.

Отметим, в ходе визита на Донбасс он также поручил проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя.