Полторак назвав пріоритети Міноборони на 2019 рік

Полторак назвав п'ять пріоритетів Міністерства оборони

Министр обороны Украины Степан Полторак перед заседанием Комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины назвал пять приоритетов на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Пять приоритетов на 2019 год. Поэтому, пять основных элементов оборонной реформы, первое - это эффективный оборонительный менеджмент. В этом году мы новую систему управления должны реформировать до конца. Второе - оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами. Третье - оборонительные закупки", - сказал он.

Министр отметил, что в 2019 году закупка должна происходить на новых принципах.

"В Украине закупка должна происходить на совершенно новых принципах. Четвертое - оптимизация системы ВСУ. Все, что касается эффективного использования. А пятое - интегрированная система гражданско-правовых возможностей", - рассказал Полторак.

Напомним, ранее Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины в этом году получат 20 образцов нового вооружения. Он также отметил, что в оборонном ведомстве ведется работа по переходу ВСУ на новый уровень развития.

РБК-Украина писало, что США обязались выделить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины.