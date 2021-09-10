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За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 13:31
За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів Фото: за півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів (flickr)
Автор: Наталія Гурковська

Вартість руди на світових ринках відновила антирекорд: її продавали по 130 доларів за тонну. Таким чином, буквально за тиждень вона подешевшала на 2,5%, а з серпня втратила у вартості вже більше 50 доларів (тоді вона коштувала 183 доларів/тонна).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S & P Global Platts, щодня публікує товарні котирування.

Як відомо, за даними митної служби, за вісім місяців цього року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15% - до 8,9 млрд доларів. У серпні надходження від експорту склали 1,4 млрд доларів.

Раніше екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що саме зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу: завдяки експортним галузям падіння ВВП склало всього 4%, а не 10%, як в європейських країнах. Але світові ціни на сировину вже почали падати, і гіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.

У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їхню продукцію, а також подбати про те, щоб утримати курс гривні від обвалу.

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