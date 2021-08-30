Світові ціни на залізну руду впали нижче річного максимуму: що це значить для України

Світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. За даними міжнародного цінового агентства Platts ціна руди 30 серпня склала 158 доларів/тонна. Це на 28,5% нижче річного максимуму, зафіксованого 6 липня.

Ціна залізної руди росла з листопада 2020 року до середини липня 2021 року у зв'язку з швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проектів в КНР.

Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку складуть в середньому 3,6% в період з 2021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.