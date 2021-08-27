Кризи в Україні вдалося уникнути завдяки високим цінам на руду та зерно, - екс-прем’єр

Зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу, але вони вже почали падати і найгіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.

"У 2014-2015 рік руда - 40 доларів, а сьогодні – 200 долл. Ви розумієте, що таке 40 доларів? В країні немає валюти, в країні немає податків, в країні немає грошей. І це ж не тільки руда! А також метал, сталь, все пішло. Звичайно, що зростання цін на сировину в поточному році допомогло уряду. Тож нинішній економічний стан - це не заслуга уряду сьогодні. А заслуга світових ринків", - зазначив Яценюк у ефірі телеканалу "Україна 24".

Проте, за його словами, українська влада не скористалась періодом сприятливої цінової кон’юнктури на світових ринках, щоб прискорити розвиток країни та зміцнити економіку. Тож падіння цін на сировину, яке вже розпочалося, найближчим часом відчутно вдарить по країні. І найгірше, що може зробити в цій ситуації влада – це підвищувати податки, що пропонується законопроектом 5600, який депутати ухвалили в першому читанні.

"Треба займатися економічним середовищем в країні. Тобто не можна збільшувати податки, не можна надавати додаткові повноваження податковій службі, не можна залазити в кишеню кожного громадянина, не можна ставити 20% податків ПДВ на будівництво, тому що будівництво зупиниться. Не можна незаконно арештовувати майно без рішення суду", - наголосив Яценюк.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну та металургійну продукцію, який розпочався у четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту та цін на кукурудзу і руду. Так, у цей четвер на азійських ринках ф'ючерси на руду з 62% -ним вмістом заліза в Сінгапурі обвалилися на 10% - до $134 за тонну. Це мінімуму за останні 8 місяців.

Коментуючи ситуацію, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.