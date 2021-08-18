У Полтавській області син убив матір і скинув тіло в колодязь

Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону .

Повідомляється, що дочка загиблої повідомила правоохоронцям про раптове зникнення матері і відсутність зв'язку з нею протягом декількох днів.

Під час слідчих дій поліцейські виявили тіло жінки на дні колодязя, розташованого на території її домогосподарства, а також особисті речі та документи.

Співробітники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний син потерпілої.

"Ми з'ясували, що чоловік заподіяв жінці тілесні ушкодження під час сімейної сварки. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло загиблої з її особистими речами в колодязь і замаскував побутовим сміттям", – розповів начальник Управління карного розшуку поліції області Сергій Махно.

Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство. Якщо суд визнає підозрюваного винним у скоєнні особливо тяжкого злочину, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.