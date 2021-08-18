ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Полтавській області син убив матір і скинув тіло в колодязь

Новость на русском →
Полтавська область, Середа 18 серпня 2021 11:58
У Полтавській області син убив матір і скинув тіло в колодязь фото: чоловік убив матір і скинув тіло в колодязь (pl.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

Повідомляється, що дочка загиблої повідомила правоохоронцям про раптове зникнення матері і відсутність зв'язку з нею протягом декількох днів.

Під час слідчих дій поліцейські виявили тіло жінки на дні колодязя, розташованого на території її домогосподарства, а також особисті речі та документи.

Співробітники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний син потерпілої.

"Ми з'ясували, що чоловік заподіяв жінці тілесні ушкодження під час сімейної сварки. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло загиблої з її особистими речами в колодязь і замаскував побутовим сміттям", – розповів начальник Управління карного розшуку поліції області Сергій Махно.

Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство. Якщо суд визнає підозрюваного винним у скоєнні особливо тяжкого злочину, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у США жінка померла від вогнепального поранення в голову під час відеодзвінка. Її випадково застрелила дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається