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Трагедія під час відеоконференції: малюк випадково застрелив свою матір

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США, Вівторок 17 серпня 2021 16:25
Трагедія під час відеоконференції: малюк випадково застрелив свою матір У США жінку вбили під час відеоконференції (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У США в штаті Флорида під час відеоконференції в Zoom в учасницю дзвінка було здійснено постріл.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Так, про інцидент повідомив чоловік, який був присутній на відеоконференції в Zoom. Він подзвонив в поліцію і сказав, що бачив немовля та чув шум від пострілу, перш ніж 21-річна жінка впала на спину.

Правоохоронці у будинку виявили поранену у голову жінку, заряджений пістолет та дитину.

Як встановили слідчі, злочин вчинив малюк, який знайшов заряджену зброю і вистрілив. Пістолет у будинку залишив батько двох дітей.

Прокуратура не знайшла підстав для порушення справи, нагадавши про необхідність дотримуватися запобіжних заходів та зберігати зброю розрядженою та під замком.

Обвинувачення поки нікому не висували.

Раніше ми повідомляли, що мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим у власному будинку. Слідство розглядає три версії.

Також у Києві жорстоко вбили учасницю популярного ТВ-шоу. За попередньою інформацією, вбивство жінки скоїв її чоловік. На тілі жінки було безліч ножових ран.

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