Трагедія під час відеоконференції: малюк випадково застрелив свою матір
У США в штаті Флорида під час відеоконференції в Zoom в учасницю дзвінка було здійснено постріл.
Про це повідомляє телеканал NBC News.
Так, про інцидент повідомив чоловік, який був присутній на відеоконференції в Zoom. Він подзвонив в поліцію і сказав, що бачив немовля та чув шум від пострілу, перш ніж 21-річна жінка впала на спину.
Правоохоронці у будинку виявили поранену у голову жінку, заряджений пістолет та дитину.
Як встановили слідчі, злочин вчинив малюк, який знайшов заряджену зброю і вистрілив. Пістолет у будинку залишив батько двох дітей.
Прокуратура не знайшла підстав для порушення справи, нагадавши про необхідність дотримуватися запобіжних заходів та зберігати зброю розрядженою та під замком.
Обвинувачення поки нікому не висували.
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