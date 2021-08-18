В Полтавской области сын убил мать и сбросил тело в колодец
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, которого подозревает в убийстве собственной матери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
Сообщается, что дочь погибшей сообщила правоохранителям о внезапном исчезновении матери и отсутствие связи с ней в течение нескольких дней.
Во время следственных действий полицейские обнаружили тело женщины на дне колодца, расположенного на территории ее домохозяйства, а также личные вещи и документы.
Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 25-летний сын потерпевшей.
"Мы выяснили, что мужчина причинил женщине телесные повреждения во время семейной ссоры. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело погибшей с ее личными вещами в колодец и замаскировал бытовым мусором", – рассказал начальник Управления уголовного розыска полиции области Сергей Махно.
Мужчина уже ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство. Если суд признает подозреваемого виновным в совершении особо тяжкого преступления, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в США женщина умерла от огнестрельного ранения в голову во время видеозвонка. Ее случайно застрелил ребенок.