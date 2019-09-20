У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, є загиблий

У селі Вільшанка Лубенського району (Полтавська область) зіткнулися два вантажні автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Повідомляється, що 19 вересня, близько 21:20, на 202-му кілометрі автодороги "Київ - Харків" зіткнулися вантажівки IVECO і VOLVO. Пасажир автомобіля IVECO від отриманих травм загинув на місці. Водія IVECO і водія VOLVO з різними травмами доставили в лікарню.

"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: ДТП в Полтавській області (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 19 вересня в Києві в районі ринку "Юність" автомобіль врізався у трамвай, в результаті інциденту є постраждала.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Черкаській області зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті ДТП постраждали не менше 10 осіб. Аварія сталася на ділянці траси Канів-Чигирин-Кременчук між населеними пунктами Будище та Мошни.