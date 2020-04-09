У Полтавській області серед хворих COVID-19 двоє медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медики контактували з інфікованим пацієнтом коронавірусом

В Полтавській області серед інфікованих коронавірусом двоє співробітників медичних установ. Про це повідомили в Полтавської обласної державної адміністрації.

Обидва випадки були підтверджені вчора, 8 квітня, у співробітників Миргородської центральної районної лікарні.

"Нові випадки: 73-річна лікар і 46-річна медсестра Миргородської ЦРЛ, контактували з чоловіком, у якого згодом підтвердили коронавірус. Перша - лікується вдома, друга жінка знаходиться в лікарні. Вони в задовільному стані", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, 9 квітня в Полтавській області підтвердили ще один випадок коронавіруса. Під час лабораторного тестування на наявність вірусу було підтверджено у 66-річної жительки Кременчука. До цього в області повідомлялося про 19 хворих.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області вилікувався перший пацієнт з COVID-19. Зокрема, одужала 28-річна дівчина з Горишних Плавнів. У неї був виявлений коронавірус 27 березня, захворювання проходило в легкій формі.

Відзначимо, в Україні станом на ранок 9 квітня було підтверджено 1892 випадки захворювання коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нових випадку.