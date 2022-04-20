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У Полтавській області скоротили час комендантської години

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Полтавська область, Середа 20 квітня 2022 16:14
У Полтавській області скоротили час комендантської години Комендантська година у полтавській області (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З 21 квітня він починатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна

"Скорочуємо час комендантської години. Відзавтра, з 21 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Раніше ми повідомляли, що у Полтаві оголосили про відновлення сполучення із Сумами.

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