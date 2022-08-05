У Полтавській області сьогодні чутимуть постріли: де саме і в чому причина

"5 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав Лунін.

Нагадаємо, що вчора навчальні стрільби проводилися на території Лохвицької громади Полтавської області.

Також стало відомо, що у Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З четверга, 28 липня, вона діє 23:00 до 05:00.

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