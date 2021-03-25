У Миколаївській області спецназ затримав угруповання наркоторговців
У Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, яка займалася торгівлею наркотиками. До його складу входили шестеро осіб.
Як повідомляється, наркоторгівлю організували дві жінки з Южноукраїнська, а житель Одеси постачав їм метадон. За місяць зловмисники збували до 10 тисяч доз, а їхній заробіток досягав півмільйона гривень.
Зазначається, що у результаті низки обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, кошти та інші речові докази.
Фото: затримання угрупування наркоторговців (mk.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше у Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, до якої входили колишні співробітники міліції.
Також РБК-Україна писало, що прокуратура готує повідомлення про підозру у торгівлі наркотиками військовослужбовцеві однієї з частин, дислокованої у Житомирській області. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.