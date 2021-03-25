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У Миколаївській області спецназ затримав угруповання наркоторговців

Новость на русском → Миколаївська область, Четвер 25 березня 2021 16:10
У Миколаївській області спецназ затримав угруповання наркоторговців Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, яка займалася торгівлею наркотиками. До його складу входили шестеро осіб.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, наркоторгівлю організували дві жінки з Южноукраїнська, а житель Одеси постачав їм метадон. За місяць зловмисники збували до 10 тисяч доз, а їхній заробіток досягав півмільйона гривень.

Зазначається, що у результаті низки обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, кошти та інші речові докази.

Фото: затримання угрупування наркоторговців (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, до якої входили колишні співробітники міліції.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура готує повідомлення про підозру у торгівлі наркотиками військовослужбовцеві однієї з частин, дислокованої у Житомирській області. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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