У Миколаївській області спецназ затримав угруповання наркоторговців

У Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, яка займалася торгівлею наркотиками. До його складу входили шестеро осіб.

Як повідомляється, наркоторгівлю організували дві жінки з Южноукраїнська, а житель Одеси постачав їм метадон. За місяць зловмисники збували до 10 тисяч доз, а їхній заробіток досягав півмільйона гривень.

Зазначається, що у результаті низки обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, кошти та інші речові докази.

Фото: затримання угрупування наркоторговців (mk.npu.gov.ua)