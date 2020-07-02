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У Полтавській області стався вибух на нафтобазі, є загиблий

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Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події

У Полтавській області у селі Соколова Балка Новосанжарського району стався вибух на території виробничої бази ТОВ СП "Полтавська газонафтова компанія". Внаслідок трагедії загинув працівник підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 46-річний працівник підприємства отримав травми несумісні з життям під час планової перезарядки порошкового 9-літрового вогнегасника. На місце події прибула швидка допомога, однак врятувати чоловіка не вдалось.

Поліцейські за даним фактом порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, в селищі Есхар (Харківська область) в результаті вибуху сталась пожежа.

Крім того, у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

Автор: Андрій Козловський

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