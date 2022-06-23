На Вінниччині лісники знайшли збиту місяць тому ворожу ракету "Калібр"

В українських лісах продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. Зокрема, у Вінницькій області два лісники знайшли російську ракету "Калібр", яку українська система ППО збила ще місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

У ЗСУ нагадали, що уламки ракет або інших боєприпасів надзвичайно небезпечні. При їх виявленні відразу повідомляйте органи влади, поліцію або військових.

"У Вінницькій області лісники виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони 21 травня. Бойова частина ракети виявилася цілою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня російські війська намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.

За день до цього окупанти також запустили ракети з Криму. Їх збила система ППО Укріани.

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