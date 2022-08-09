У Полтавській області будуть чутні постріли: названа причина

У Полтавській області на території Оржицької та Лубенської громад два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram .

"9 та 10 серпня на території Оржицької та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З 28 липня він діє 23:00 до 05:00.

Крім того, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати в ЗСУ.