В Полтавской области обезвредили банду, которая терроризировавала жителей

По данным СБУ, злоумышленники наладили масштабный сбыт наркотиков и психотропов на территории региона. Большие партии запрещенных веществ они продавали через разветвленную сеть наркодилеров или использовали систему так называемых "закладок".

Кроме того, участники банды активно вооружались. Для этого организаторы даже организовали подпольный цех по переработке травматических пистолетов в боевые образцы.

По данным следствия, в состав преступной группы входило до 10 человек. Среди них – уголовники, ранее привлекаемые к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Организаторы пытались запугать людей, чтобы предотвратить обращения в правоохранительные органы относительно деятельности банды, они угрожали гражданам насилием или физической расправой.

Деятельностью банды руководил местный криминальный "авторитет", постоянно пытавшийся привлекать к банде новых участников. Незаконную прибыль в размере сотен тысяч гривен они направляли в воровскую "кассу" для поддержки криминалитета и расширения преступного влияния на другие регионы.

В ходе 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители обнаружили незарегистрированное оружие и подготовленные к сбыту наркотики. Организатору и шести активным участникам группировки сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас также решается вопрос о сообщении о подозрениях другим фигурантам и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.