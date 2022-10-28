В Харькове вводят почасовые отключения света: график

В Харькове вводят веерные отключения электроэнергии. Они начнутся уже с понедельника, 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график , обнародованный на сайте "Харьковоблэнерго".

Продолжительность отключений составит три часа. Такие мероприятия будут введены в Харькове на период с 31 октября по 6 ноября.

В Харькове создали 12 очередей отключения электроэнергии по улицам. Выключать свет начнут в 7:00, а полностью восстановят в 21:00.

Напомним, что в Киеве готовятся новые графики отключения электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

В то же время в Киевской области сегодня отменили экстренные отключения света, которые были введены вчера после обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.