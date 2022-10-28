ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове вводят почасовые отключения света: график

Новина українською →
Харьков, Пятница 28 октября 2022 11:38
В Харькове вводят почасовые отключения света: график Фото: в Харькове с 31 октября будут почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове вводят веерные отключения электроэнергии. Они начнутся уже с понедельника, 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график, обнародованный на сайте "Харьковоблэнерго".

В Харькове создали 12 очередей отключения электроэнергии по улицам. Выключать свет начнут в 7:00, а полностью восстановят в 21:00.

Продолжительность отключений составит три часа. Такие мероприятия будут введены в Харькове на период с 31 октября по 6 ноября.

Напомним, что в Киеве готовятся новые графики отключения электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

В то же время в Киевской области сегодня отменили экстренные отключения света, которые были введены вчера после обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла Электроэнергия харков
NEWS
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год