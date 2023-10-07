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В Полтавской области взорвалась российская ракета: какие последствия

Фото: в Полтавской области взорвалась российская ракета (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ракета взорвалась в Полтавской области в ночь на 7 октября. В результате инцидента повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Вражеская ракета взорвалась ночью в Миргородском районе. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

"Повреждено девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", - отметил Лунин.

Ночная атака россиян

Российская армия в ночь на 7 октября в очередной раз атаковала Украину. Взрывы слышали в Миргороде Полтавской области.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами "Оникс" по Одесской области. Удар был нанесен с временно оккупированного Крыма. Россияне обстреляли зернохранилище припортовой инфраструктуры и пансионат.

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