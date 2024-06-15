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Украину охватила масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Суббота 15 июня 2024 09:32
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Украину охватила масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 15 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине с утра 15 июня. В России взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:20.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили ракетную опасность.

Обновлено в 9:40. По всей Украине отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30

Украину охватила масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Чем опасен МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель-перехватчик, являющийся носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Это сложная цель для украинской ПВО. Ее могут уничтожить только современные зенитно-ракетные комплексы. Украинские военные впервые сбили "Кинжал" весной 2023 года.

Добавим, что россияне в последний раз запускали "Кинжалы" 14 июня. Ракета летела в Хмельницкую область, но не достигла цели.

Вчера, 14 июня, в Украине несколько раз объявлялась масштабная воздушная тревога из-за угрозы обстрелов со стороны врага.

С чем связана активность России и к чему здесь украинский город Староконстантинов - в материале РБК-Украина.

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