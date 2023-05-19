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В Одесской области пытались взорвать автомобиль: под ним обнаружили гранату

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Одесская область, Пятница 19 мая 2023 19:07
В Одесской области пытались взорвать автомобиль: под ним обнаружили гранату Фото: в Одесской области пытались взорвать автомобиль (od.npu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 мая, в городе Рени взорвался автомобиль. В момент подрыва водитель находился в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, когда 36-летний местный предприниматель завел свой автомобиль, запаркованный на улице 28-го июня, под ним сработала взрывчатка. Мужчина во время этого не пострадал, а осмотрев транспортное средство, обнаружил предмет, похожий на гранату, зафиксированный под задним правым колесом. О находке мужчина немедленно сообщил правоохранителям.

"Взрывотехники изъяли обломки сдетонированного устройства и другое, вероятно взрывное устройство. Они будут направлены на экспертизу", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Правоохранители проводят мероприятия по установлению возможных свидетелей и лиц, причастных к ней.

После установления всех обстоятельств будет решаться вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, недавно в Харьковской области 45-летний мужчина бросил гранаты под автомобиль с людьми и во двор односельчан. В результате инцидента три человека были ранены.

Позже житель города Кривой Рог закрылся в доме и угрожал взорвать гранату.

После работы правоохранителей мужчина добровольно отдал гранату. К моменту инцидента в доме вместе с ним находилась его мать.

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Одесса гранати
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