Дощі з грозами та тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується місцями волога, але тепла погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +24 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються грозові дощі. Опади пройдуть у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Попри це повітря прогріється максимально до +24 градусів. Вітер прогнозується північно-східний з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме:
- у північних областях вночі +3 +5, вдень +15 +17 градусів;
- на заході вночі +4 +9 градусів, а вдень +19 +24;
- у східних областях вночі +3 +6, вдень +14 +17 градусів;
- на півдні країни вночі +3 +8 градусів, а вдень +16 +18;
- у центральних областях вночі +3 +5, вдень +15 +20 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні вдень та вночі теж без опадів. Вітер північно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +2 +6 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +15 +19 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили, що у більшості регіонів Україні 5-7 травня очікуються нічні заморозки.
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