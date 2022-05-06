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Дощі з грозами та тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 06 травня 2022 07:00
Дощі з грозами та тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 6 травня буде теплою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується місцями волога, але тепла погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються грозові дощі. Опади пройдуть у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Попри це повітря прогріється максимально до +24 градусів. Вітер прогнозується північно-східний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме:

  • у північних областях вночі +3 +5, вдень +15 +17 градусів;
  • на заході вночі +4 +9 градусів, а вдень +19 +24;
  • у східних областях вночі +3 +6, вдень +14 +17 градусів;
  • на півдні країни вночі +3 +8 градусів, а вдень +16 +18;
  • у центральних областях вночі +3 +5, вдень +15 +20 градусів.

Дощі з грозами та тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі теж без опадів. Вітер північно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +2 +6 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +15 +19 градусів.

Дощі з грозами та тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що у більшості регіонів Україні 5-7 травня очікуються нічні заморозки.

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