Під Полтавою другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

Пожежа почалась 5 лютого о 13:50

Утром 6 февраля спасатели продолжили тушить пожар на территории Полтавского городского свалка твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило 5 февраля в 13:50.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.

"6 февраля пожарные продолжили тушение пожара. К тушению привлечены 6 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля, в Деснянском районе Киева на вул. Красноткацкой загорелось одно из складских помещений. Сначала сообщалось о возгорании площадью в 700 кв. метров. Позже огонь охватил более 10,5 тысяч кв. метров. Пожар удалось потушить на следующий день около 14:30.

РБК-Украина писало, что на Соборной площади Днепра 3 февраля подожгли кофейню с посетителями, в результате чего пострадали двое людей.